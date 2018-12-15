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Caratoíra

Homem é morto pela PM após invadir casa de idoso em Vitória

O rapaz, que havia fugido após ter sido atingido por um disparo no pé, portava arma e drogas

Publicado em 15 de Dezembro de 2018 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2018 às 18:38
Marcas do ocorrido deixadas no quarto do idoso de 77 anos Crédito: Wagner Martins/ TV Gazeta
Um homem de 23 anos invadiu residência de um idoso para escapar de perseguição policial no final desta sexta-feira (14), no bairro Caratoíra, em Vitória, e acabou sendo morto. A operação da Polícia Militar visava patrulhar o Morro do Alagoano, e acabou por flagrar quatro pessoas fugindo pelas ruas após avistarem os agentes policiais.
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Três dos homens não foram encontrados, enquanto um deles acabou atingido com um disparo no pé. Apesar da tentativa de fuga, a polícia conseguiu seguir o rastro de sangue deixado e o alcançou já na casa do aposentado de 77 anos, que contou que estava na porta de casa quando o suspeito chegou. O idoso chegou a pedir que o fugitivo saísse, mas não foi atendido.
De acordo com a Polícia, o suspeito se dirigiu ao quarto do aposentado e chegou a fazer ameaças. O invasor foi morto pela polícia com quatro tiros. O jovem portava uma pistola e maconha. O idoso contou que ficou traumatizado com o ocorrido, afirmando que não sentaria mais do lado de fora da própria casa.
O caso segue sob investigação Segundo a polícia, foi utilizada técnica e força proporcionais à tentativa do criminoso, buscando preservar a integridade dos agentes que trabalham para a defesa dos cidadãos. 
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