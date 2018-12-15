Homem é morto pela PM após invadir casa de idoso em Vitória

Marcas do ocorrido deixadas no quarto do idoso de 77 anos Crédito: Wagner Martins/ TV Gazeta

Um homem de 23 anos invadiu residência de um idoso para escapar de perseguição policial no final desta sexta-feira (14), no bairro Caratoíra , em Vitória , e acabou sendo morto. A operação da Polícia Militar visava patrulhar o Morro do Alagoano, e acabou por flagrar quatro pessoas fugindo pelas ruas após avistarem os agentes policiais.

Três dos homens não foram encontrados, enquanto um deles acabou atingido com um disparo no pé. Apesar da tentativa de fuga, a polícia conseguiu seguir o rastro de sangue deixado e o alcançou já na casa do aposentado de 77 anos, que contou que estava na porta de casa quando o suspeito chegou. O idoso chegou a pedir que o fugitivo saísse, mas não foi atendido.

De acordo com a Polícia, o suspeito se dirigiu ao quarto do aposentado e chegou a fazer ameaças. O invasor foi morto pela polícia com quatro tiros. O jovem portava uma pistola e maconha. O idoso contou que ficou traumatizado com o ocorrido, afirmando que não sentaria mais do lado de fora da própria casa.