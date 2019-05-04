Um homem de 54 anos foi morto dentro de casa, no bairro Campo Verde, Cariacica. Adilson Alves dos Reis teria passado cantadas em uma vizinha, que não gostou da situação e foi reclamar com o companheiro, Denilson Gomes, 41. O caso aconteceu na rua Manoel Francisco dos Santos.
Segundo o boletim de ocorrência, na madrugada deste sábado, por volta de meia noite, Denilson e a namorada foram até a casa de Adilson para tirar satisfações sobre a situação. Ainda na casa de Adilson, os três entraram em luta corporal.
A namorada de Denilson disse, em depoimento à polícia, que tentou separar a briga, mas que foi atingida com uma cadeirada e depois com uma facada. Já Denilson contou aos policiais que, ao ver a namorada ser agredida, tomou a faca de Adilson e o atingiu no peito. Em depoimento, ele alegou legítima defesa.
Uma equipe do Samu foi até o local, mas chegando lá, Adilson já estava morto. A equipe ainda atendeu a mulher que estava machucada após as agressões.
O delegado Felipe Brandão de Oliveira, informou que Denilson foi preso em flagrante e autuado por homicídio. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Já a namorada dele foi liberada depois de prestar depoimento.
Homem é morto em casa após cantar mulher do vizinho em Cariacica