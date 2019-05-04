Ciúmes

Homem é morto em casa após cantar mulher do vizinho em Cariacica

Caso aconteceu no bairro Campo Verde, em Cariacica
Giordany Bozzato

04 mai 2019 às 20:27

04 mai 2019 às 20:27

Polícia foi ao local, mas a vítima estava morta Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 54 anos foi morto dentro de casa, no bairro Campo Verde, Cariacica. Adilson Alves dos Reis teria passado cantadas em uma vizinha, que não gostou da situação e foi reclamar com o companheiro, Denilson Gomes, 41. O caso aconteceu na rua Manoel Francisco dos Santos.
Segundo o boletim de ocorrência, na madrugada deste sábado, por volta de meia noite, Denilson e a namorada foram até a casa de Adilson para tirar satisfações sobre a situação. Ainda na casa de Adilson, os três entraram em luta corporal.
A namorada de Denilson disse, em depoimento à polícia, que tentou separar a briga, mas que foi atingida com uma cadeirada e depois com uma facada. Já Denilson contou aos policiais que, ao ver a namorada ser agredida, tomou a faca de Adilson e o atingiu no peito. Em depoimento, ele alegou legítima defesa.
Uma equipe do Samu foi até o local, mas chegando lá, Adilson já estava morto. A equipe ainda atendeu a mulher que estava machucada após as agressões.
O delegado Felipe Brandão de Oliveira, informou que Denilson foi preso em flagrante e autuado por homicídio. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Já a namorada dele foi liberada depois de prestar depoimento.
Recomendado para você

Materiais apreendidos no bairro Santa Martha, em Vitória
PM estoura boca de fumo em casa a metros do Quartel da Polícia Militar em Vitória
Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda
IR 2026: saiba como obter restituição máxima sem risco de cair na malha fina

