Bairro da Penha

Homem é morto durante confronto com a polícia em Vitória

Segundo consta no boletim de ocorrência, Daniel da Silva, de 28 anos, apontou uma arma em direção a policiais da Força Tática que faziam patrulhamento na região; outro suspeito conseguiu fugir

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 12:05

Armas são apreendidas durante operação da polícia no Bairro da Penha Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem foi morto a tiros durante um confronto com a Polícia Militar, no início da madrugada deste sábado (27), no Bairro da Penha, em Vitória. De acordo com o boletim de ocorrência, Daniel da Silva, de 28 anos, apontou uma arma em direção aos militares, que atiraram. A família do rapaz não quis gravar entrevista.

Equipes da Força Tática realizavam patrulhamento na região do Beco 2, local, segundo a PM, já conhecido pelos agentes de segurança como grande circulação de criminosos ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV). Os agentes, então, visualizaram diversos indivíduos armados, que fugiram após perceber a presença da polícia.

Durante a fuga por uma escadaria, os policiais localizaram dois homens, um com um revólver e outro com uma mochila, uma arma e um rádio comunicador. Antes mesmo de ser dada voz de prisão, Daniel teria apontado a arma para os militares, que atiraram nos suspeitos.

Daniel chegou a ser encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, mas morreu durante o atendimento médico. O outro homem conseguiu fugir, mas ainda atirou várias vezes em direção aos agentes de segurança.

Com a vítima, foi encontrada uma pistola calibre 9mm, carregada com 16 munições, além de um carregador adicional contendo 15 munições. A Polícia Militar realizou buscas no local, mas nenhum outro material ilícito foi localizado.

A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

De acordo com nota da Polícia Civil, a arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições e carregadores.

O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar ocorrências de morte por intervenção legal de agente do Estado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta