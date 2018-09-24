Homem é morto dentro de condomínio em Guarapari

Condomínio faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida Crédito: Patrícia Scalzer

Um homem foi morto dentro do condomínio "Viver Um Sonho Lindo", no bairro Camurugi, em Guarapari, na noite deste domingo (23). O residencial faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida. Johnny Alvarenga, de 33 anos, foi encontrado já sem vida, segundo a Polícia Militar, com várias pessoas ao redor.

Os policiais foram acionados por meio do Ciodes. Segundo relatos de moradores do local, três suspeitos de cometer o crime chegaram ao local em um carro branco. Johnny é natural de Linhares e foi morto com vários tiros de uma arma calibre .38. A Polícia Civil esteve no local para fazer a perícia e recolheu o corpo para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Viaturas da Força Tática realizaram buscas, mas não conseguiram localizar os suspeitos. A motivação do crime não foi confirmada pelos policiais no local, mas a investigação ficará a cargo da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.