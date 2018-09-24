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Violência

Homem é morto dentro de condomínio em Guarapari

Viaturas da Força Tática realizaram buscas, mas não conseguiram localizar os suspeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 12:06

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 12:06

Condomínio faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida Crédito: Patrícia Scalzer
Um homem foi morto dentro do condomínio "Viver Um Sonho Lindo", no bairro Camurugi, em Guarapari, na noite deste domingo (23). O residencial faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida. Johnny Alvarenga, de 33 anos, foi encontrado já sem vida, segundo a Polícia Militar, com várias pessoas ao redor. 
> CONDOMÍNIO OURIMAR: DO SONHO DA CASA PRÓPRIA AO PESADELO DO TRÁFICO
Os policiais foram acionados por meio do Ciodes. Segundo relatos de moradores do local, três suspeitos de cometer o crime chegaram ao local em um carro branco. Johnny é natural de Linhares e foi morto com vários tiros de uma arma calibre .38. A Polícia Civil esteve no local para fazer a perícia e recolheu o corpo para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Viaturas da Força Tática realizaram buscas, mas não conseguiram localizar os suspeitos. A motivação do crime não foi confirmada pelos policiais no local, mas a investigação ficará a cargo da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.
Homem é morto dentro de condomínio em Guarapari

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