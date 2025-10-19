Homem é morto dentro de casa em Aracruz e esposa é suspeita do crime
Um homem foi morto a facadas dentro de casa, no Polo Industrial, divisa com o bairro Portelinha, em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo. O fato ocorreu na noite de sábado (18). Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que o crime foi cometido pela esposa da vítima.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro ao homem, encontrado caído na cozinha, mas ele não resistiu aos ferimentos. Testemunhas contaram à PM que o casal foi visto consumindo bebidas alcoólicas em um bar cerca de duas horas antes do crime. Ao chegarem em casa, os dois iniciaram uma discussão, que terminou na morte da vítima.
O corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), na região. A Polícia Civil informou que o crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, a suspeita do crime não foi presa.