Homem é morto com pelo menos dez tiros em rua de Sooretama

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Um homem foi morto a tiros no início da madrugada deste sábado (21), no bairro Salvador, em Sooretama, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, a perícia constatou 13 perfurações no corpo da vítima.

Os militares foram para o local, na Rua Basílio Cerri, para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo na rua. Ao chegarem, encontraram Jedeias, de 32 anos, já sem sinais de vida. Próximas ao corpo, havia 11 cápsulas de munição ponto 380 deflagradas.