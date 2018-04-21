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Violência

Homem é morto com pelo menos dez tiros em rua de Sooretama

Segundo a Polícia Militar, a perícia constatou 13 perfurações no corpo da vítima

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 19:30
Giroflex Crédito: Divulgação
Um homem foi morto a tiros no início da madrugada deste sábado (21), no bairro Salvador, em Sooretama, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, a perícia constatou 13 perfurações no corpo da vítima.
Os militares foram para o local, na Rua Basílio Cerri, para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo na rua. Ao chegarem, encontraram Jedeias, de 32 anos, já sem sinais de vida. Próximas ao corpo, havia 11 cápsulas de munição ponto 380 deflagradas.
Nenhum suspeito foi identificado pela PM. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Colatina. A Polícia Civil investiga o crime.

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