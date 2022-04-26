Homem é morto com golpe de chave de fenda após briga em Boa Esperança

Um homem foi morto com um golpe de chave de fenda na tarde desta terça-feira (26), no bairro Vila Tavares, em Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo. À Polícia Militar, o suspeito contou que, após brigar com a vítima em uma praça do bairro, ele foi em casa, buscou duas chaves de fenda e voltou ao local, atacando o homem com um golpe no peito. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Maternidade Cristo Rei, no município, mas não resistiu ao ferimento.
A PM disse que suspeito informou que estava bebendo na praça quando a vítima chegou iniciando a briga, desferindo palavrões contra ele. Após golpear a vítima com a ferramenta, o suspeito fugiu do local.
Os militares conseguiram localizar e deter o homem no bairro Nova Cidade. Segundo a PM, o homem foi encaminhado para a delegacia do município.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se o suspeito foi autuado e preso e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.