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Violência

Homem é morto com 19 tiros em bar de Vila Velha

Maxwuel era casado e deixa três filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2018 às 12:33

Publicado em 09 de Setembro de 2018 às 12:33

O auxiliar de perfuração de poços artesianos Maxwuel Martins da Silva, 34 anos, foi morto com 19 tiros no interior do estabelecimento Crédito: Reprodução
Um bar lotado de clientes foi o cenário de uma execução, na noite deste sábado (8), em Alecrim, Vila Velha. O auxiliar de perfuração de poços artesianos Maxwuel Martins da Silva, 34 anos, foi morto com 19 tiros no interior do estabelecimento.
Homem é morto com 19 tiros em bar de Vila Velha
O crime aconteceu por volta das 20h na Rua Floresta. Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), dois homens chegaram ao bar e abordaram Maxwuel que jogava sinuca.
A vítima foi levada para dentro do bar e executado. Os bandidos fugiram sem deixar pistas.
De acordo com o cunhado de Maxwuel, o rapaz era usuário de drogas. "Ele estava trabalhando atualmente e por isso acreditávamos que estava tudo bem. Mas hoje vejo que quem tem envolvimento com drogas, infelizmente está sujeito a isso. Maxwuel era uma pessoa muito querida e apegado à família. Pai de três criança e que convivia muito bem com todos nós", detalhou.
Havia três anos que Maxwuel tinha sido preso. Ele permaneceu ano detido e desde que conseguiu a liberdade estava trabalhando. Ele era casado e tinha três filhos.
A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

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