Homem é morto com 19 tiros em bar de Vila Velha

O auxiliar de perfuração de poços artesianos Maxwuel Martins da Silva, 34 anos, foi morto com 19 tiros no interior do estabelecimento Crédito: Reprodução

Um bar lotado de clientes foi o cenário de uma execução, na noite deste sábado (8), em Alecrim, Vila Velha. O auxiliar de perfuração de poços artesianos Maxwuel Martins da Silva, 34 anos, foi morto com 19 tiros no interior do estabelecimento.

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O crime aconteceu por volta das 20h na Rua Floresta. Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), dois homens chegaram ao bar e abordaram Maxwuel que jogava sinuca.

A vítima foi levada para dentro do bar e executado. Os bandidos fugiram sem deixar pistas.

De acordo com o cunhado de Maxwuel, o rapaz era usuário de drogas. "Ele estava trabalhando atualmente e por isso acreditávamos que estava tudo bem. Mas hoje vejo que quem tem envolvimento com drogas, infelizmente está sujeito a isso. Maxwuel era uma pessoa muito querida e apegado à família. Pai de três criança e que convivia muito bem com todos nós", detalhou.

Havia três anos que Maxwuel tinha sido preso. Ele permaneceu ano detido e desde que conseguiu a liberdade estava trabalhando. Ele era casado e tinha três filhos.