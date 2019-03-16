Homem é morto com 14 tiros em tentativa de assalto na Serra

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Fernando Madeira

Um homem, identificado como Luciano de Jesus dos Santos, de 36 anos, foi morto com 14 tiros após reagir a uma tentativa de assalto, no bairro Castelândia, região de Jacaraípe, na Serra, na noite de sexta-feira (15). O suspeito do crime fugiu.

Luciano estava acompanhado da esposa, quando foi morto. Conforme relato da mulher à polícia, o casal caminhava pela Avenida Talma Rodrigues Ribeiro e foi surpreendido por volta das 21h20, por um homem, que anunciou o assalto.