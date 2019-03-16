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Acompanhando da esposa

Homem é morto com 14 tiros em tentativa de assalto na Serra

A vítima chegou a correr, mas acabou sendo alvo dos tiros

Publicado em 16 de Março de 2019 às 20:08

Publicado em 

16 mar 2019 às 20:08
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Fernando Madeira
Um homem, identificado como Luciano de Jesus dos Santos, de 36 anos, foi morto com 14 tiros após reagir a uma tentativa de assalto, no bairro Castelândia, região de Jacaraípe, na Serra, na noite de sexta-feira (15). O suspeito do crime fugiu.
Luciano estava acompanhado da esposa, quando foi morto. Conforme relato da mulher à polícia, o casal caminhava pela Avenida Talma Rodrigues Ribeiro e foi surpreendido por volta das 21h20, por um homem, que anunciou o assalto.
A vítima chegou a correr, mas acabou sendo alvo dos tiros. Luciano foi socorrido e levado para o Hospital Jayme dos Santos Neves, mas morreu ao dar entrada na unidade.
> Homem ameaça matar família com foice em Pedro Canário

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