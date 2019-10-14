Cariacica

Homem é morto após tentar estuprar mulher pela terceira vez em Cariacica

O acusado, ainda não identificado, foi morto com um tiro no pescoço

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 15:59 - Atualizado há 6 anos

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

Um homem ainda não identificado pela polícia foi morto com um tiro no pescoço após tentar estuprar uma mulher pela terceira vez em Tucum, Cariacica, na noite de domingo (13). De acordo com a polícia, há cerca de um mês, o homem tentou estuprar a auxiliar de serviços gerais em um ponto de ônibus, quando ela estava a caminho do trabalho.

Ela conseguiu fugir e registrou uma ocorrência policial. Dias depois, o bandido invadiu a casa dela e furtou um conversor de TV digital, um controle remoto e uma quantia em dinheiro não informada. Ninguém estava na residência. A mulher acredita que o acusado havia entrado no imóvel para tentar estuprá-la novamente.

A vítima mora com a filha de 3 anos. Na tarde noite deste domingo, o criminoso invadiu o imóvel por volta das 23h. Já dentro do imóvel, ele tirou a roupa, pegou uma faca na cozinha e percorreu os cômodos da casa até encontrar a mulher. Ao se deparar com o acusado, a mulher pegou a filha no colo e correu pelas ruas gritando socorro.

Ela disse aos policiais que, enquanto corria, ouviu um disparo. Ao olhar para trás, viu que o homem havia sido baleado. A auxiliar disse que não viu quem atirou no homem que tinha invadido a casa dela. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso foi atendido por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

