Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confronto

Homem é morto após perseguição e troca de tiros com a polícia na Serra

Segundo os PMs, o homem desceu do carro atirando contra os policiais, que revidaram. Ele foi baleado e socorrido, mas não resistiu e morreu.
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

02 jul 2019 às 16:04

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 16:04

Homem é morto pela polícia após troca de tiros na Serra Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um homem de 28 anos foi morto após trocar tiros com policiais militares em Maringá, na Serra, na noite desta segunda-feira (01). De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a ação teve início quando os policiais desconfiaram do suspeito, que estava dentro de um carro estacionado na rua.
> Adolescente morre após troca de tiros com a Polícia em Vitória
A Polícia Militar afirma que era por volta das 20h30 quando os policiais faziam patrulhamento de rotina pelo bairro e viram Taylan Mattos Sfalcin, 28, dentro de um carro. Desconfiados, os PMs aproximaram-se para fazer abordagem, mas o motorista fugiu em alta velocidade.
Os policiais iniciaram uma perseguição. Em determinado momento, o veículo do suspeito rodou na pista. Segundo os PMs, Taylan desceu do carro atirando contra os policiais, que revidaram. Ele foi baleado e socorrido, mas não resistiu e morreu. 
> Ônibus é incendiado após suspeito ser baleado no Morro do Macaco
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados