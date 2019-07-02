Homem é morto após perseguição e troca de tiros com a polícia na Serra

Um homem de 28 anos foi morto após trocar tiros com policiais militares em Maringá, na Serra, na noite desta segunda-feira (01). De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a ação teve início quando os policiais desconfiaram do suspeito, que estava dentro de um carro estacionado na rua.
A Polícia Militar afirma que era por volta das 20h30 quando os policiais faziam patrulhamento de rotina pelo bairro e viram Taylan Mattos Sfalcin, 28, dentro de um carro. Desconfiados, os PMs aproximaram-se para fazer abordagem, mas o motorista fugiu em alta velocidade.
Os policiais iniciaram uma perseguição. Em determinado momento, o veículo do suspeito rodou na pista. Segundo os PMs, Taylan desceu do carro atirando contra os policiais, que revidaram. Ele foi baleado e socorrido, mas não resistiu e morreu.