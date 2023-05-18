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A tiros

Homem é morto após deixar prisão para trabalhar em Vila Velha

Caso aconteceu nesta quinta-feira (18), próximo de um presídio que fica no bairro Glória; vítima seguia para a Serra, onde atuava como cozinheiro
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

18 mai 2023 às 15:49

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 15:49

Daniel Souza Reis, de 31 anos, foi morto a tiros na Glória
Daniel Souza Reis, de 31 anos, foi morto a tiros na Glória Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Daniel Souza Reis, de 31 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (18), no bairro Glória, em Vila Velha. Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem cumpria pena em regime semiaberto em uma penitenciária do bairro. Ele saía para trabalhar como cozinheiro na Serra quando o crime aconteceu.
Segundo a apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, Daniel estava preso há cinco anos por tráfico de drogas. Após cumprir um período da pena no Complexo Penitenciário do Xuri, também no município, ele foi transferido para o presídio da Glória.
A família acredita que ele foi morto por traficantes rivais que sabiam os horários do presidiário. Ao saber da notícia do homicídio, a irmã de Daniel desmaiou em frente ao local onde o corpo foi encontrado. 
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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