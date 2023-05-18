Homem é morto após deixar prisão para trabalhar em Vila Velha

Daniel Souza Reis, de 31 anos, foi morto a tiros na Glória Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Daniel Souza Reis, de 31 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (18), no bairro Glória, em Vila Velha . Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem cumpria pena em regime semiaberto em uma penitenciária do bairro. Ele saía para trabalhar como cozinheiro na Serra quando o crime aconteceu.

Segundo a apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, Daniel estava preso há cinco anos por tráfico de drogas. Após cumprir um período da pena no Complexo Penitenciário do Xuri, também no município, ele foi transferido para o presídio da Glória.

A família acredita que ele foi morto por traficantes rivais que sabiam os horários do presidiário. Ao saber da notícia do homicídio, a irmã de Daniel desmaiou em frente ao local onde o corpo foi encontrado.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.