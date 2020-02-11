Homem é morto a tiros no Bairro da Penha, em Vitória

Homem foi morto a tiros no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Internauta

Um homem morreu durante um tiroteio nesta terça-feira (11) no Bairro da Penha, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada por moradores, outro homem foi baleado e socorrido para o Hospital São Lucas, também em Vitória. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada.

O nome do homem que morreu não foi divulgado. A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. Uma equipe realizou as diligências no local do crime, mas, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

A TV Gazeta apurou que a ocorrência aconteceu por volta das 17h, e que moradores do bairro ouviram, em média, 30 disparos.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

POLÍCIA OCUPA COMPLEXO DA PENHA

Desde o dia 5 deste mês, policiais militares ocupam, por tempo indeterminado , o Complexo da Penha, em Vitória. A ação faz parte da Operação Anóxia, e tem como objetivo impedir confrontos armados na região, que tiveram um aumento significativo no mês de janeiro, segundo a corporação.

De acordo com dados da Polícia Militar, nove confrontos foram registrados no Complexo da Penha nos últimos 15 dias de janeiro. Os ataques não deixaram feridos, mas trouxeram pânico à população de diversos bairros, como o que aconteceu na Piedade na segunda-feira (3). Para a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), o enfrentamento à polícia é visto como um atentado ao Estado e será combatido.