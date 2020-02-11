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Complexo da Penha

Homem é morto a tiros no Bairro da Penha, em Vitória

Outro indivíduo foi baleado e socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória; de acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido até o momento

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 20:59
Homem foi morto a tiros no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Internauta
Um homem morreu durante um tiroteio nesta terça-feira (11) no Bairro da Penha, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada por moradores, outro homem foi baleado e socorrido para o Hospital São Lucas, também em Vitória. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada.
O nome do homem que morreu não foi divulgado. A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. Uma equipe realizou as diligências no local do crime, mas, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A TV Gazeta apurou que a ocorrência aconteceu por volta das 17h, e que moradores do bairro ouviram, em média, 30 disparos.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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POLÍCIA OCUPA COMPLEXO DA PENHA

Desde o dia 5 deste mês, policiais militares ocupam, por tempo indeterminado, o Complexo da Penha, em Vitória. A ação faz parte da Operação Anóxia, e tem como objetivo impedir confrontos armados na região, que tiveram um aumento significativo no mês de janeiro, segundo a corporação.
De acordo com dados da Polícia Militar, nove confrontos foram registrados no Complexo da Penha nos últimos 15 dias de janeiro. Os ataques não deixaram feridos, mas trouxeram pânico à população de diversos bairros, como o que aconteceu na Piedade na segunda-feira (3). Para a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), o enfrentamento à polícia é visto como um atentado ao Estado e será combatido.
Data: 05/02/2020 - ES - Vitória - Operação da Polícia Militar no Complexo da Penha - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

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