Homem é morto a tiros em Vila Velha

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha

Um jovem de 29 anos foi morto com quatro tiros no início da noite deste sábado (13) em Cristóvão Colombo, bairro de Vila Velha. Guilherme Martins Ribeiro Sant'Anna, segundo a polícia, tinha envolvimento com drogas e acredita-se que essa pode ter sido a motivação do crime.