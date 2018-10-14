Homem é morto a tiros em Vila Velha

Um jovem de 29 anos foi morto com quatro tiros no início da noite deste sábado (13) em Cristóvão Colombo, bairro de Vila Velha. Guilherme Martins Ribeiro Sant'Anna, segundo a polícia, tinha envolvimento com drogas e acredita-se que essa pode ter sido a motivação do crime.
Ainda de acordo com informações da polícia, o jovem é suspeito de traficar drogas e pode ter sido vítima de gangues rivais. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
Com informações de Kaique Dias