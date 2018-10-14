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Homem é morto a tiros em Vila Velha

De acordo com informações da polícia, o rapaz de 29 anos é suspeito de traficar drogas e pode ter sido vítima de gangues rivais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2018 às 12:48

Publicado em 14 de Outubro de 2018 às 12:48

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha Crédito: Pixabay
Um jovem de 29 anos foi morto com quatro tiros no início da noite deste sábado (13) em Cristóvão Colombo, bairro de Vila Velha. Guilherme Martins Ribeiro Sant'Anna, segundo a polícia, tinha envolvimento com drogas e acredita-se que essa pode ter sido a motivação do crime.
Ainda de acordo com informações da polícia, o jovem é suspeito de traficar drogas e pode ter sido vítima de gangues rivais. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
Com informações de Kaique Dias

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