Homem é morto a tiros e corpo é encontrado em cemitério no ES

Corpo da vítima foi encaminhado para o SML de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Sindipol

Um homem de 43 anos foi morto a tiros em

, na Região Serrana do Espírito Santo. O corpo de Adenir Freitas dos Reis foi encontrado na manhã desta segunda-feira (19), pendurado na grade de ferro do cemitério municipal.

O corpo foi encontrado por volta das 6 horas, no bairro Nicolau de Vargas. A vítima tinha dois tiros no rosto. Moradores da região contaram à polícia que ouviram disparos por volta das 22 horas. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro do Itapemirim.