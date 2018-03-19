Homem é morto a tiros e corpo é encontrado em cemitério no ES

Um homem de 43 anos foi morto a tiros em
, na Região Serrana do Espírito Santo. O corpo de Adenir Freitas dos Reis foi encontrado na manhã desta segunda-feira (19), pendurado na grade de ferro do cemitério municipal.
O corpo foi encontrado por volta das 6 horas, no bairro Nicolau de Vargas. A vítima tinha dois tiros no rosto. Moradores da região contaram à polícia que ouviram disparos por volta das 22 horas. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro do Itapemirim.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição do Castelo e, até o momento, ninguém foi detido. Outras informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos.