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Conceição do Castelo

Homem é morto a tiros e corpo é encontrado em cemitério no ES

Corpo de homem de 43 anos foi encontrado na manhã desta segunda-feira (19), pendurado na grade de ferro do cemitério municipal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 19:24

Publicado em 19 de Março de 2018 às 19:24

Corpo da vítima foi encaminhado para o SML de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Sindipol
Um homem de 43 anos foi morto a tiros em
Conceição do Castelo
, na Região Serrana do Espírito Santo. O corpo de Adenir Freitas dos Reis foi encontrado na manhã desta segunda-feira (19), pendurado na grade de ferro do cemitério municipal. 
O corpo foi encontrado por volta das 6 horas, no bairro Nicolau de Vargas. A vítima tinha dois tiros no rosto. Moradores da região contaram à polícia que ouviram disparos por volta das 22 horas. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro do Itapemirim.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição do Castelo e, até o momento, ninguém foi detido. Outras informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos.

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