Homem é morto a tiros durante confronto com a polícia em Vitória

PM informou que indivíduo de 28 anos teria atirado contra militares que realizavam um patrulhamento na região, na noite do último domingo (17)

Roberta Costa

Um homem de 28 anos foi morto a tiros durante um confronto com a Polícia Militar na noite do último domingo (17), em Vitória. A PM informou que equipes da Força Tática revidaram após serem alvo de disparos efetuados por um grupo armado durante um patrulhamento no bairro Comdusa, região da Grande São Pedro.

A Polícia Militar disse que, durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi baleado na região do tórax e no antebraço direito. Após ser atingido, o homem foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue) ainda com vida, segundo a PM, mas faleceu no local. Com o homem foi apreendida uma pistola carregada e munição.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) — departamento que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

A arma apreendida com o homem foi encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística-Balística da Polícia Científica (PCIES). O corpo do suspeito foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

