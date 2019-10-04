Homem é morto a tiros dentro de casa em Conceição da Barra, no ES

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 18:47
- Atualizado há 6 anos
A violência continua fazendo vítimas na região Norte do Estado. Na manhã desta sexta-feira (4), um homem foi morto a tiros dentro da própria casa, localizada no bairro Floresta, em Conceição da Barra.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo. No local, ninguém soube informar a autoria ou o que pode ter motivado o assassinato. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e esteve no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
A população pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.
A região Norte do Espírito Santo é a segunda região do Estado com maior número de assassinatos em 2019, segundo dados do Observatório da Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Até agosto, foram registrados 138 homicídios dolosos, ficando atrás somente da região Metropolitana, que registrou 354 assassinatos nesse período.
