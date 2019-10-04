Home
>
Polícia
>
Homem é morto a tiros dentro de casa em Conceição da Barra, no ES

Homem é morto a tiros dentro de casa em Conceição da Barra, no ES

O crime aconteceu no bairro Floresta na manhã desta sexta-feira (4)

Leonardo Goliver

[email protected]

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 18:47

 - Atualizado há 6 anos

Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação

A violência continua fazendo vítimas na região Norte do Estado. Na manhã desta sexta-feira (4), um homem foi morto a tiros dentro da própria casa, localizada no bairro Floresta, em Conceição da Barra.

Recomendado para você

Dentre os itens quebrados, estão as imagens de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Fátima e São José; ela ainda jogou uma bíblia de cima do altar ao chão

Vídeo mostra mulher quebrando santos em igreja no ES e polícia pede ajuda

Corporação busca informações que levem à identificação da mulher e reforça que as denúncias podem ser feitas de forma anônima

Polícia divulga foto de suspeita de quebrar imagens de santos em igreja de Vitória

Confronto começou após provocações entre vascaínos e tricolores após a semifinal da Copa do Brasil, em Jardim da Penha, Vitória, na noite de quinta-feira (11)

Briga generalizada entre torcedores termina em tumulto na Rua da Lama

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo. No local, ninguém soube informar a autoria ou o que pode ter motivado o assassinato. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e esteve no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Em nota,  a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Até o momento nenhum suspeito foi detido.

A população pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

VIOLÊNCIA

A região Norte do Espírito Santo é a segunda região do Estado com maior número de assassinatos em 2019, segundo dados do Observatório da Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Até agosto, foram registrados 138 homicídios dolosos, ficando atrás somente da região Metropolitana, que registrou 354 assassinatos nesse período.

Leia mais

Imagem - Polícia prende motoristas de aplicativo no Aeroporto de Vitória

Polícia prende motoristas de aplicativo no Aeroporto de Vitória

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

crime homicídio

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais