Homem é morto a tiros dentro de carro em frente a boate em Iúna

Testemunhas contaram que a vítima chegou em frente à boate acompanhado de outra pessoa, que conseguiu fugir para uma região de mata e não foi atingida

Um homem de 33 anos foi morto a tiros dentro de um carro em frente a uma boate na localidade de Córrego do Laje, na zona rural de Iúna, na região do Caparaó do Espírito Sanyo. Segundo a Polícia Militar, o crime foi registrado na madrugada deste domingo (18) e testemunhas relataram que o autor dos tiros fugiu em uma motocicleta.