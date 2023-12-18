Homem é morto a tiros dentro de carro em frente a boate em Iúna

Um homem de 33 anos foi morto a tiros dentro de um carro em frente a uma boate na localidade de Córrego do Laje, na zona rural de Iúna, na região do Caparaó do Espírito Sanyo. Segundo a Polícia Militar, o crime foi registrado na madrugada deste domingo (18) e testemunhas relataram que o autor dos tiros fugiu em uma motocicleta.

Policiais que atenderam a ocorrência relataram que já encontraram o corpo sem sinais vitais dentro do carro e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito. Os responsáveis pela boate disseram aos militares que estavam dentro do estabelecimento, fechando o caixa, quando ouviram os tiros.

Segundo a PM, testemunhas relataram que a vítima, que possui passagens pela polícia, chegou em frente à boate acompanhado de outra pessoa, que, no momento do ataque, conseguiu fugir para uma região de mata e não foi atingida.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Iúna e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Ainda conforme a corporação, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, liberado para os familiares.