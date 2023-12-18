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Crime

Homem é morto a tiros dentro de carro em frente a boate em Iúna

Testemunhas contaram que a vítima chegou em frente à boate acompanhado de outra pessoa, que conseguiu fugir para uma região de mata e não foi atingida

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 13:48

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

18 dez 2023 às 13:48
Um homem de 33 anos foi morto a tiros dentro de um carro em frente a uma boate na localidade de Córrego do Laje, na zona rural de Iúna, na região do Caparaó do Espírito Sanyo. Segundo a Polícia Militar, o crime foi registrado na madrugada deste domingo (18) e testemunhas relataram que o autor dos tiros fugiu em uma motocicleta.
Policiais que atenderam a ocorrência relataram que já encontraram o corpo sem sinais vitais dentro do carro e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito. Os responsáveis pela boate disseram aos militares que estavam dentro do estabelecimento, fechando o caixa, quando ouviram os tiros.
Segundo a PM, testemunhas relataram que a vítima, que possui passagens pela polícia, chegou em frente à boate acompanhado de outra pessoa, que, no momento do ataque, conseguiu fugir para uma região de mata e não foi atingida.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Iúna e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Ainda conforme a corporação, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil ressaltou que Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). “As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, informaram, por meio de nota.
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