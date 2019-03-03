Homem é morto a facadas no portão de casa

Um homem foi morto com duas facadas na rua Usiminas, no bairro Praiamar, na Serra, na noite desse sábado (02). De acordo com a Polícia Militar, Hudson Souza Alves, 43 anos, discutiu com um homem em frente à casa dele por volta das 20 horas. Durante a discussão, o suspeito atingiu Hudson com uma facada no tórax e outra no ombro. Mesmo ferido, Hudson correu e pegou uma faca dentro de casa.

Ao voltar com a faca, já na garagem do imóvel, não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil foi acionada e identificou o nome do suspeito.

Segundo um tio da vítima, Eli Rocha Amaral, Hudson é de Governador Valadares e estava morando com um outro tio em Praiamar, na Serra. Ele trabalhava como ajudante de pedreiro. O tio disse também que não sabe o que ocorreu porque o sobrinho era uma pessoa tranquila e não tinha envolvimento com drogas.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.