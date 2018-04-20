Homem é morto a facadas e tio é ferido em Linhares

Uma das vítimas e o acusado foram levados para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Michel Freitas

Dois homens foram esfaqueados e um deles morreu no início da madrugada desta sexta-feira (20), em Linhares, Norte do Estado. O crime aconteceu em um bar no bairro Movelar. O acusado, de 25 anos, foi preso logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada após denúncia de que acontecia uma briga no bar. No local os militares foram informados por moradores que a confusão já tinha acabado e os envolvidos haviam deixado o local. Um deles teria saído de moto em direção ao bairro São José.

Depois de fazer buscas pela área, os militares foram chamados novamente, desta vez com a informação de que havia acontecido um homicídio. Segundo testemunhas, o suspeito que havia brigado no bar voltou após a saída dos policiais, armado com uma faca, e entrou em luta corporal com Leidimar Gramelicki Lopes, 32 anos. Leidimar levou sete facadas e morreu no local. O tio dele tentou separar a briga e foi esfaqueado no ombro direito.

Após o crime, o acusado fugiu, mas acabou localizado. Como apresentava lesões, foi levado para o hospital da cidade antes de ser conduzido à delegacia. O tio de Leidimar também foi socorrido. A faca usada no crime foi recolhida pela perícia.