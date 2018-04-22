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Medo

Homem é feito refém por criminosos armados durante roubo em Linhares

Vítima contou que foi colocada em um carro e deixada com um capuz cobrindo a cabeça

Publicado em 22 de Abril de 2018 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2018 às 18:14
Um homem de 31 anos passou por momentos de medo na madrugada deste domingo (22), em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele contou que foi abordado por três desconhecidos armados. Os bandidos exigiram que ele entrasse em um carro. A vítima foi deixada em um lugar desconhecido, com um capuz cobrindo a cabeça.
A abordagem aconteceu na Avenida Presidente Café Filho, no bairro Novo Horizonte. A vítima reconheceu o modelo do veículo usado pelos criminosos, um Volkswagen Golf, e disse também que teve R$ 170 roubados. Após os bandidos se retirarem, a vítima conseguiu pedir ajuda à Polícia Militar.
O local onde a vítima foi abandonada não foi informado. Quanto aos acusados, a PM disse que eles não foram localizados.

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