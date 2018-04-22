Homem é feito refém por criminosos armados durante roubo em Linhares

Um homem de 31 anos passou por momentos de medo na madrugada deste domingo (22), em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele contou que foi abordado por três desconhecidos armados. Os bandidos exigiram que ele entrasse em um carro. A vítima foi deixada em um lugar desconhecido, com um capuz cobrindo a cabeça.
A abordagem aconteceu na Avenida Presidente Café Filho, no bairro Novo Horizonte. A vítima reconheceu o modelo do veículo usado pelos criminosos, um Volkswagen Golf, e disse também que teve R$ 170 roubados. Após os bandidos se retirarem, a vítima conseguiu pedir ajuda à Polícia Militar.
O local onde a vítima foi abandonada não foi informado. Quanto aos acusados, a PM disse que eles não foram localizados.