Homem é executado com 13 tiros e criança fica ferida na Serra

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que atendeu a aocorrência Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 25 anos foi executado com 13 tiros na madrugada deste domingo (6) quando um criminoso entrou dentro da casa onde ele dormia com a família e atirou diversas vezes. O caso aconteceu no bairro São Diogo, na Serra. Um dos filhos da vítima, de dois anos, foi atingido com um tiro de raspão no braço.

Segundo informações de familiares, Luiz Otávio Madeira de Lima dormia com a esposa e os dois filhos num colchão no quarto quando foi surpreendido pelo atirador por volta da 1 hora. Ao perceber os tiros, ele se jogou sobre as crianças para protege-las e acabou morrendo.

Um dos filhos ficou ferido de raspão no braço esquerdo, mas já foi atendido e liberado. A outra criança e a esposa de Luiz Otávio não se feriram. A família não soube dizer a motivação do crime. Segundo um familiar, Luiz Otávio já teve envolvimento com drogas mas tinha largado há cerca de dois anos. "Ele era uma pessoa ótima, brincalhona, humilde. Não sei porque aconteceu", disse um conhecido que não quis se identificar.

A Polícia Civil informou por meio de nota que o caso foi atendido pelo plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Ainda de acordo com a polícia, outras informações só serão divulgadas após a conclusão das investigações.