Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tiros em casa

Homem é executado com 13 tiros e criança fica ferida na Serra

Um dos filhos da vítima, de dois anos, foi atingido com um tiro de raspão no braço
Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

06 jan 2019 às 22:28

Publicado em 06 de Janeiro de 2019 às 22:28

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que atendeu a aocorrência Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 25 anos foi executado com 13 tiros na madrugada deste domingo (6) quando um criminoso entrou dentro da casa onde ele dormia com a família e atirou diversas vezes. O caso aconteceu no bairro São Diogo, na Serra. Um dos filhos da vítima, de dois anos, foi atingido com um tiro de raspão no braço.
Segundo informações de familiares, Luiz Otávio Madeira de Lima dormia com a esposa e os dois filhos num colchão no quarto quando foi surpreendido pelo atirador por volta da 1 hora. Ao perceber os tiros, ele se jogou sobre as crianças para protege-las e acabou morrendo.
Um dos filhos ficou ferido de raspão no braço esquerdo, mas já foi atendido e liberado. A outra criança e a esposa de Luiz Otávio não se feriram. A família não soube dizer a motivação do crime. Segundo um familiar, Luiz Otávio já teve envolvimento com drogas mas tinha largado há cerca de dois anos. "Ele era uma pessoa ótima, brincalhona, humilde. Não sei porque aconteceu", disse um conhecido que não quis se identificar. 
A Polícia Civil informou por meio de nota que o caso foi atendido pelo plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Ainda de acordo com a polícia, outras informações só serão divulgadas após a conclusão das investigações.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados