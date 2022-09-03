Homem é espancado até a morte após dar soco em carro em Cariacica

TV Gazeta mostra que, antes de ser morto, ele parece dar um soco em um carro preto que passa na avenida. Duas pessoas que saíram do carro são apontadas por testemunhas como agressores do homem, que morreu no local. Militares chegaram na Avenida Leopoldina, em Campo Grande, e viram que a vítima estava desacordada e com o rosto machucado. Um homem morreu após ser agredido no meio da rua no bairro Campo Grande, em Cariacica , na noite de sexta-feira (2). Um vídeo obtido pela reportagem damostra que, antes de ser morto, ele parece dar um soco em um carro preto que passa na avenida. Duas pessoas que saíram do carro são apontadas por testemunhas como agressores do homem, que morreu no local. Militares chegaram na Avenida Leopoldina, em Campo Grande, e viram que a vítima estava desacordada e com o rosto machucado.

Não há informações sobre a causa da agressão. No entanto, testemunhas relataram que a vítima das agressões e um dos suspeitos teriam brigado durante a tarde de sexta-feira (2). O homem morto durante a noite teria ameaçado o suspeito com uma faca horas antes.

Quando o veículo onde os suspeitos estavam entra na rotatória, o homem parece dar um soco e encosta no carro. O veículo para poucos metros depois e o carona desce, indo em direção ao homem. Ele vai andando em direção à vítima e começa a dar socos. Os dois caem no chão durante a luta corporal.

Homem foi agredido e morreu no meio da rua em Cariacica Crédito: Reprodução videomonitoramento

Poucos segundos depois, uma outra pessoa entra correndo na briga, como mostra o vídeo. Segundo testemunhas, o homem seria o motorista do carro preto. Ele também teria agredido a vítima.

A confusão aconteceu por volta das 21h e, segundo o boletim de ocorrência, os dois agrediram a vítima até a morte. O homem de 30 anos não teve a identidade divulgada.

O Samu foi acionado e constatou a morte do homem. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.