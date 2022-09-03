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Homem é espancado até a morte após dar soco em carro em Cariacica

Policiais militares foram acionados e, quando chegaram ao local, encontraram o homem desacordado e com uma lesão na face. A morte foi confirmada e o corpo foi encaminhado ao DML
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

03 set 2022 às 12:17

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 12:17

Um homem morreu após ser agredido no meio da rua no bairro Campo Grande, em Cariacica, na noite de sexta-feira (2). Um vídeo obtido pela reportagem da TV Gazeta mostra que, antes de ser morto, ele parece dar um soco em um carro preto que passa na avenida. Duas pessoas que saíram do carro são apontadas por testemunhas como agressores do homem, que morreu no local. Militares chegaram na Avenida Leopoldina, em Campo Grande, e viram que a vítima estava desacordada e com o rosto machucado.
Não há informações sobre a causa da agressão. No entanto, testemunhas relataram que a vítima das agressões e um dos suspeitos teriam brigado durante a tarde de sexta-feira (2). O homem morto durante a noite teria ameaçado o suspeito com uma faca horas antes.
Quando o veículo onde os suspeitos estavam entra na rotatória, o homem parece dar um soco e encosta no carro. O veículo para poucos metros depois e o carona desce, indo em direção ao homem. Ele vai andando em direção à vítima e começa a dar socos. Os dois caem no chão durante a luta corporal.
Homem foi agredido e morreu no meio da rua em Cariacica
Homem foi agredido e morreu no meio da rua em Cariacica Crédito: Reprodução videomonitoramento
Poucos segundos depois, uma outra pessoa entra correndo na briga, como mostra o vídeo. Segundo testemunhas, o homem seria o motorista do carro preto. Ele também teria agredido a vítima.
A confusão aconteceu por volta das 21h e, segundo o boletim de ocorrência, os dois agrediram a vítima até a morte. O homem de 30 anos não teve a identidade divulgada.
O Samu foi acionado e constatou a morte do homem. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido até a manhã deste sábado (3). O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

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