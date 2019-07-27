R$ 500

Homem é esfaqueado por causa de dívida trabalhista em Castelo

O agressor fugiu e não foi encontrado até o momento

Publicado em 27 de julho de 2019 às 16:55 - Atualizado há 6 anos

Vítima foi levada para a Santa Casa de Castelo Crédito: Divulgação Santa Casa

Um homem de 51 anos foi esfaqueado na manhã deste sábado (27) em Castelo, no Sul do Estado. A motivação seria uma dívida trabalhista. O agressor fugiu e não foi encontrado até o momento. A vítima atua no ramo de plotagem de veículos.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi procurar a vítima para receber R$ 500,00. A vítima contou que estava disposta acertar o valor, mas foi surpreendido pelo suspeito que o atingiu com um golpe de faca no braço.

A vítima foi levada para a Santa Casa Castelense onde foi medicado e liberado. A polícia acredita que o suspeito tenha fugido da cidade, mas as buscas continuam. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta