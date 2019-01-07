Homem levou facada em bar no balneário Carapebus, na Serra Crédito: Bernardo Coutinho - NA

Um serrador de mármore e granito de 37 anos, levou uma facada nas costas dentro de um bar de Balneário Carapebus, na Serra, por volta das 20 horas de domingo. A motivação do crime, aparentemente banal, foi o fato da vítima ter perguntado ao suspeito porque ele estaria triste.

A violência aconteceu na frente da esposa e das duas filhas da vítima, de quatro e cinco anos. O suspeito de cometer o crime era conhecido do serrador de mármore e fugiu logo após o ataque.

Your browser does not support the audio element. Homem é esfaqueado pelo amigo em bar de Balneário Carapebus

A esposa da vítima, uma dona de casa de 36 anos, contou que a família passou o dia na praia, e por volta das 16 horas, quando voltavam para casa, decidiram parar no bar para comprar cerveja. O estabelecimento fica há poucos metros da residência do casal.

"A gente pegou uma cerveja e estava bebendo do lado de fora do bar, até que meu marido entrou e foi conversar com esse amigo dele. Parece que ele (marido) perguntou porque ele (amigo) estava triste e onde estava a mulher dele, e ele não gostou. Aí nisso meu marido virou de costas e ele foi em casa e buscou a faca”, conta a esposa.

De acordo com a mulher, o marido pediu desculpas ao suspeito, que saiu do bar, foi até a casa dele, que fica em cima do comércio, e pegou uma faca. Ainda segundo a dona de casa, ao ver toda a movimentação, o dono do bar ainda tentou avisá-la de que o marido havia sido ameaçado de morte.

Ataque

O serrador de mármore permaneceu por algum tempo dentro do bar e quando ia sair do local, foi atacado pelo suspeito com uma facada nas costas. “Quando eu corri para dentro do bar, ele já tinha acertado meu marido. Eu entrei na frente, disse que era pai de família, para não fazer aquilo. Acho que se não tivesse feito isso, ele teria continuado”.