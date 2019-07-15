Norte do ES

Homem é esfaqueado pela companheira enquanto dormia em Linhares

Motivação para o golpe no ombro não foi esclarecido; homem foi socorrido para um hospital

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Uma mulher de 46 anos esperou o marido deitar para esfaqueá-lo no ombro direito, durante a noite do último sábado (13). A facada aconteceu depois de uma discussão do casal, no bairro Vila Izabel, em Linhares, no Norte do Estado. Apesar de golpeado, o homem de 46 anos não apresentou nenhuma reação por causa de ingestão de bebida alcoólica em excesso.

Ainda segundo informações da Polícia Militar, que foi acionada às 21h36, o homem foi socorrido por uma ambulância do município e levado até o Hospital Geral de Linhares, onde ficou sob cuidados médicos. Já a mulher foi encaminhada à 16ª Delegacia Regional, junto com a faca que utilizou para ferir o marido.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi tipificado como lesão corporal e que, neste tipo de crime, há a necessidade de manifestação de procedibilidade por parte da vítima, feita através de representação criminal. Por isso, a suspeita da agressão foi ouvida e liberada em seguida.

