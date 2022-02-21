Homem é esfaqueado em briga por conta de cachorro e casa de aluguel no ES

Um homem foi esfaqueado por pelo menos três pessoas, no final da noite deste domingo (20), no bairro São Geraldo, em Cariacica, na Grande Vitória.
De acordo com testemunhas, a vítima teria se envolvido em uma briga com outros três homens por causa de um cachorro e uma casa de aluguel. O homem foi agredido e depois esfaqueado.
A vítima foi socorrida e levada para um hospital da região. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações de Diony Silva, TV Gazeta