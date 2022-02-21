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Cariacica

Homem é esfaqueado em briga por conta de cachorro e casa de aluguel no ES

Caso foi registrado na noite deste domingo (20), no bairro São Geraldo, Cariacica; Segundo testemunhas, a confusão aconteceu entre a vítima e outros três homens

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2022 às 11:01
Um homem foi esfaqueado por pelo menos três pessoas, no final da noite deste domingo (20), no bairro São Geraldo, em Cariacica, na Grande Vitória.
Homem foi esfaqueado durante briga em Cariacica.
Homem foi esfaqueado durante briga em Cariacica. Crédito: Samy Ferreira
De acordo com testemunhas, a vítima teria se envolvido em uma briga com outros três homens por causa de um cachorro e uma casa de aluguel. O homem foi agredido e depois esfaqueado.
A vítima foi socorrida e levada para um hospital da região. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações de Diony Silva, TV Gazeta

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