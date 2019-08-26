Homem é esfaqueado dentro de pronto-socorro em Colatina

Pronto socorro do hospital Sílvio Avidos, no Centro de Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Colatina, no Noroeste do Estado. Após discutir com Washington Francisco dos Santos, na noite da última sexta-feira (23), ele acabou com diversos ferimentos pelo corpo. Apenas dois dias antes de completar 29 anos, Alessandro Santos Andrade foi esfaqueado no lado de fora do pronto socorro do Hospital Sílvio Avidos, em, nodo Estado. Após discutir com Washington Francisco dos Santos, na noite da última sexta-feira (23), ele acabou com diversos ferimentos pelo corpo.

De acordo com testemunhas, tudo teria acontecido por volta das 19h. Quando começou a ser agredido, o rapaz correu para dentro do pronto-socorro, na tentativa de buscar ajuda. O agressor, no entanto, não se intimidou e continuou a esfaqueá-lo dentro do local, diante de várias pessoas que aguardavam atendimento.

Polícia Militar, com a faca que provavelmente foi utilizada no crime. Na 15ª Delegacia Regional, ele disse que teria reagido a uma agressão. Acusado por homicídio tentado, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Logo em seguida, Washington fugiu em um ônibus municipal para o bairro Santo Antônio, onde acabou detido pela, com a faca que provavelmente foi utilizada no crime. Na 15ª Delegacia Regional, ele disse que teria reagido a uma agressão. Acusado por homicídio tentado, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

VÍTIMA SOFRE DE ESQUIZOFRENIA

Mãe de Alessandro, Livanice dos Santos também compareceu à delegacia e contou que o filho sofre de esquizofrenia. “Ele toma remédio controlado e faz tratamento no Caps (Centro de Atenção Psicossocial). Se esse homem fez isso como meu filho, imagina o que ele pode fazer com as outras pessoas. Foi muita covardia!”, desabafou.

Livanice dos Santos é mãe do Alessandro, vítima das facadas Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste