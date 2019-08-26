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Noroeste do ES

Homem é esfaqueado dentro de pronto-socorro em Colatina

Vítima sofre de esquizofrenia. Com ferimentos graves, precisou passar por cirurgia de 5h; agressor acabou preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 16:16

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 16:16

Pronto socorro do hospital Sílvio Avidos, no Centro de Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Apenas dois dias antes de completar 29 anos, Alessandro Santos Andrade foi esfaqueado no lado de fora do pronto socorro do Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, no Noroeste do Estado. Após discutir com Washington Francisco dos Santos, na noite da última sexta-feira (23), ele acabou com diversos ferimentos pelo corpo.
> Crime contra idosa que deixou bilhete antes de morrer no ES segue impune
De acordo com testemunhas, tudo teria acontecido por volta das 19h. Quando começou a ser agredido, o rapaz correu para dentro do pronto-socorro, na tentativa de buscar ajuda. O agressor, no entanto, não se intimidou e continuou a esfaqueá-lo dentro do local, diante de várias pessoas que aguardavam atendimento.
Logo em seguida, Washington fugiu em um ônibus municipal para o bairro Santo Antônio, onde acabou detido pela Polícia Militar, com a faca que provavelmente foi utilizada no crime. Na 15ª Delegacia Regional, ele disse que teria reagido a uma agressão. Acusado por homicídio tentado, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.
VÍTIMA SOFRE DE ESQUIZOFRENIA
Mãe de Alessandro, Livanice dos Santos também compareceu à delegacia e contou que o filho sofre de esquizofrenia. “Ele toma remédio controlado e faz tratamento no Caps (Centro de Atenção Psicossocial). Se esse homem fez isso como meu filho, imagina o que ele pode fazer com as outras pessoas. Foi muita covardia!”, desabafou.
Livanice dos Santos é mãe do Alessandro, vítima das facadas Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Bastante emocionada e entre lágrimas, ela contou que o filho teve ferimentos graves. “As facadas furaram o intestino delgado e o intestino grosso dele. Quando cheguei no hospital ele já estava na mesa de cirurgia e ficou lá até as 23h. Agora, ele já está na UTI. Ele está melhor, mas ainda está sob efeitos de sedativos”, contou.

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