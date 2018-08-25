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Insegurança

Homem é esfaqueado ao reagir a assalto dentro de casa na Serra

Bandidos foram atrás de dinheiro que a vítima tinha fruto da venda de uma moto

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 12:24
Investigadores foram ao Hospital Jayme Santos Neves para ouvir vítima de assalto, na Serra Crédito: Vitor Jubini
Um homem de 36 anos foi esfaqueado após reagir a um assalto dentro de casa, no bairro Solar de Anchieta, na Serra, na noite desta sexta-feira (24). De acordo com os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), eram por volta de 22 horas quando a vítima, que trabalha na área da construção civil, saiu de um bar e foi para casa.
Ao abrir o portão, o homem foi surpreendido por dois criminosos, que invadiram a residência. Os bandidos fizeram ameaças e disseram que queriam uma quantia de R$ 1,5 mil que sabiam que a vítima tinha. Esse dinheiro, de acordo com a polícia, é fruto de uma venda de uma moto, que ele havia feito há pouco tempo.
A vítima reagiu, entrando em luta corporal com os bandidos, quando um dos criminosos pegou uma faca que estava na cozinha da casa e esfaqueou o homem em três lugares: na orelha, na axila e em uma das  mãos.
Após o crime, os bandidos roubaram os R$ 1,5 mil e um aparelho de som, fugindo em seguida. A vítima foi socorrida por vizinhos e levada para o Hospital Jayme Santos Neves. Os criminosos ainda não foram localizados.
Com informações de Elis Carvalho.

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