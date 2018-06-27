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Mistério

Homem é encontrado morto em píer de Itapemirim

A causa da morte ainda não foi determinada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 14:06

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 14:06

Corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES
O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado no píer do balneário de Itaipava, em Itapemirim, no Litoral Sul, na manhã desta quarta-feira (27). A causa da morte ainda não foi determinada.
O corpo foi encontrado por volta de 6h30 por pessoas que caminhavam no local. A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área.
A causa da morte só será determinada pela perícia da Polícia Civil, que vai investigar o caso. O corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
 

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