Homem é encontrado morto em píer de Itapemirim

Corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado no píer do balneário de Itaipava, em Itapemirim, no Litoral Sul, na manhã desta quarta-feira (27). A causa da morte ainda não foi determinada.

O corpo foi encontrado por volta de 6h30 por pessoas que caminhavam no local. A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área.

A causa da morte só será determinada pela perícia da Polícia Civil, que vai investigar o caso. O corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.