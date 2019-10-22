Homem é encontrado morto dentro de carro em praia de Vila Velha

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 22:54
- Atualizado há 6 anos
Com mais de 10 perfurações no corpo, um homem foi encontrado morto dentro de um carro, no final da tarde desta terça-feira (22), na Praia dos Recifes, em Vila Velha. A polícia acredita que pode se tratar de um dos bandidos mais procurados do Estado, mas a identificação não foi confirmada até o final da noite. Policiais que atenderam a ocorrência acreditam que os assassinos teriam a intenção de carbonizar o corpo da vítima junto com o veículo , um Fiesta prata, mas desistiram.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que três suspeitos estavam no veículo, um deles armado. O criminoso armado teria atirado na vítima que estava no banco traseiro.
Moradores disseram à polícia que ouviram mais de 15 tiros. Os suspeitos teriam saído do veículo com dois galões com gasolina, mas assustados com a movimentação de populares, fugiram do local, próximo à orla da praia, abandonando o veículo com o corpo dentro.
A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Departamento Médico Legal. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.
