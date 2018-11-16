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Matagal

Homem é encontrado morto com tiro no rosto em sítio no ES

O homem não portava nenhum documento e não foi reconhecido por nenhum morador da região

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 21:20
Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves
Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (15) em um matagal no município de 
São Domingos do Norte
, no Noroeste do Estado.
A Polícia Militar (PM) informou que um homem encontrou o corpo em um sítio próximo a sua casa, na zona rural do município. A testemunha informou aos militares que, enquanto estava tocando bois para o pasto, seus cachorros correram em direção ao corpo e começaram a latir. Ao se aproximar para ver o que havia acontecido, avistou o corpo.
Quando os policiais chegaram ao local, constataram que a vítima estava com duas perfurações por disparos de arma de fogo, uma no rosto e outra no peito, e uma parte da orelha cortada.
O homem não portava nenhum documento e não foi reconhecido por nenhum morador da região.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. O perito informou que os disparos podem ter sido efetuados por uma garrucha.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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