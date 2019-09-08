Home
>
Polícia
>
Homem é encontrado morto com fio enrolado no pescoço em Cariacica

Homem é encontrado morto com fio enrolado no pescoço em Cariacica

O corpo, ainda não identificado, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de setembro de 2019 às 16:38

 - Atualizado há 6 anos

Local onde corpo foi encontrado Crédito: Isaac Ribeiro

Um homem ainda não identificado pela polícia foi encontrado morto em um terreno baldio às margens da Rua 43 no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na manhã deste domingo (08).

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

De acordo com a polícia, o corpo apresentava marcas de tortura como um fio enrolado ao pescoço e perfurações de arma de fogo na cabeça. O corpo foi encaminhado para o DML, em Vitória.

Moradores relataram que diariamente acontecem tiroteios entre traficantes que agem na região. O motivo é disputa por pontos de comércio de drogas nos bairros do entorno.

O assassinato será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

TIROTEIO NA SERRA

Um jovem de 18 anos ficou ferido com 18 tiros durante um tiroteio no bairro São Marcos 2, em Serra-Sede. A tentativa de assassinato aconteceu às 13h45 deste sábado (07) na Rua 03.

A polícia informou que o homem baleado foi socorrido com vida para um hospital da região. O caso será investigado pela DHPP Serra.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

homicídio

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais