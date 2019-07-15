Homem é encontrado com sinais de espancamento em Cachoeiro

Publicado em 15 de julho de 2019 às 15:51
- Atualizado há 6 anos
O Corpo de Bombeiros socorreu na tarde deste domingo (14) um homem machucado na avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
O homem, de 49 anos, estava em frente a uma churrascaria e foi levado à Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro, onde permanece em observação.
A vítima apresentava sinais de espancamento. A Polícia Civil vai investigar o caso.
