Homem é encontrado assassinado dentro de casa em Água Doce do Norte

Uma testemunha relatou à PM que a casa onde Lêudes foi encontrado estava alugada para um homem, que esteve com ele pouco antes do crime. Esse dono do imóvel teria entregue as chaves da residência à testemunha e pedido que ela o levasse até Barra de São Francisco. Ao retornar, essa pessoa foi até a casa e encontrou o corpo da vítima, momento em que acionou a PM.