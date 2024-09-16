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Crime

Homem é encontrado assassinado dentro de casa em Água Doce do Norte

Lêudes Honorato Borges tinha 34 anos; testemunha contou à PM que homem foi morto em uma casa que estava alugada para um homem que esteve com ele pouco antes do crime
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

16 set 2024 às 13:58

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 13:58

Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Lêudes Honorato Borges, de 34 anos
Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Lêudes Honorato Borges, de 34 anos Crédito: Redes sociais / Montagem A Gazeta
Um homem de 34 anos foi encontrado morto na tarde deste domingo (15), em uma casa localizada em frente a uma mercearia no bairro Vila Marinho, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Lêudes Honorato Borges, conhecido como "Dodô", apresentava ferimentos de faca no corpo e estava ensanguentado.
Uma testemunha relatou à PM que a casa onde Lêudes foi encontrado estava alugada para um homem, que esteve com ele pouco antes do crime. Esse dono do imóvel teria entregue as chaves da residência à testemunha e pedido que ela o levasse até Barra de São Francisco. Ao retornar, essa pessoa foi até a casa e encontrou o corpo da vítima, momento em que acionou a PM.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte e que até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Conforme a Polícia Civil, “informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações".

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