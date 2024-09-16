Homem é encontrado assassinado dentro de casa em Água Doce do Norte

Um homem de 34 anos foi encontrado morto na tarde deste domingo (15), em uma casa localizada em frente a uma mercearia no bairro Vila Marinho, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Lêudes Honorato Borges, conhecido como "Dodô", apresentava ferimentos de faca no corpo e estava ensanguentado.
Uma testemunha relatou à PM que a casa onde Lêudes foi encontrado estava alugada para um homem, que esteve com ele pouco antes do crime. Esse dono do imóvel teria entregue as chaves da residência à testemunha e pedido que ela o levasse até Barra de São Francisco. Ao retornar, essa pessoa foi até a casa e encontrou o corpo da vítima, momento em que acionou a PM.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte e que até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Conforme a Polícia Civil, “informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações".