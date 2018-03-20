Homem é detido por aliciar crianças nas redes sociais em Vila Velha

O acusado usava perfis falsos para atrair as vítimas Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem, de 27 anos, foi detido na manhã desta terça-feira (20), por volta das 6 horas, em Vila Velha, acusado de aliciar crianças em redes sociais. No Facebook, ele se passava por um adolescente de 16 anos, para pedir fotos e vídeos sensuais das vítimas.

Segundo o delegado da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, no dia 16 de janeiro, a família de uma das vítimas compareceu à delegacia para relatar que desconfiava que algo estava acontecendo com a filha de 11 anos. Eles levaram o celular da vítima e foi verificado que ela mantinha contato com uma pessoa no Facebook, com a suposta idade de 16 anos. O suposto adolescente pedia fotos e vídeos em poses sensuais para a menina. "A partir da denúncia, nós conseguimos o endereço dele e emitimos um mandado de busca e apreensão", disse.

O perfil falso, estava sendo usado por um homem de 27 anos. De acordo com o delegado, pelo menos outras duas crianças também teriam sido assediadas pelo acusado. "Ele se aproximava das crianças com idade de 15 e 16 anos e orientava a criança produzir produtos pornográficos", disse o delegado.

Lorenzo afirmou que ele abordava às vítimas de uma forma amigável. "Ele começava de uma forma e depois caminhava para o lado sexual".

No momento da prisão, o suspeito estava em casa, com familiares. O celular dele foi apreendido pela polícia. O acusado confessou o crime, mas, como não houve flagrante, ele não foi preso.