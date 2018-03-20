Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pornografia

Homem é detido por aliciar crianças nas redes sociais em Vila Velha

O rapaz, de 27 anos, se passava por um adolescente de 16 anos para pedir fotos e vídeos sensuais das crianças

Publicado em 20 de Março de 2018 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 20:31
O acusado usava perfis falsos para atrair as vítimas Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem, de 27 anos, foi detido na manhã desta terça-feira (20), por volta das 6 horas, em Vila Velha, acusado de aliciar crianças em redes sociais. No Facebook, ele se passava por um adolescente de 16 anos, para pedir fotos e vídeos sensuais das vítimas.
Segundo o delegado da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, no dia 16 de janeiro, a família de uma das vítimas compareceu à delegacia para relatar que desconfiava que algo estava acontecendo com a filha de 11 anos. Eles levaram o celular da vítima e foi verificado que ela mantinha contato com uma pessoa no Facebook, com a suposta idade de 16 anos. O suposto adolescente pedia fotos e vídeos em poses sensuais para a menina. "A partir da denúncia, nós conseguimos o endereço dele e emitimos um mandado de busca e apreensão", disse.
O perfil falso, estava sendo usado por um homem de 27 anos. De acordo com o delegado, pelo menos outras duas crianças também teriam sido assediadas pelo acusado. "Ele se aproximava das crianças com idade de 15 e 16 anos e orientava a criança produzir produtos pornográficos", disse o delegado.
Lorenzo afirmou que ele abordava às vítimas de uma forma amigável. "Ele começava de uma forma e depois caminhava para o lado sexual".
No momento da prisão, o suspeito estava em casa, com familiares. O celular dele foi apreendido pela polícia. O acusado confessou o crime, mas, como não houve flagrante, ele não foi preso. 
O homem foi indiciado e deve responder pelos crimes de produção e armazenamento de vídeos e fotos de cunho pornográfico envolvendo crianças e adolescentes e aliciamento de crianças para fins sexuais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump
Imagem de destaque
Pressão alta em animais: 6 sinais de alerta da doença
Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados