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Polícia

Homem é detido na BR 262 com mais de 3 mil munições e drogas

Segundo a PRF, a carga estava em uma caminhonete com placas clonadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 22:12

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 22:12

Uma homem foi detido após ser perseguido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta sexta-feira (14) na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, região serrana. Com ele foram apreendidas cerca de 2,5 mil munições de calibre 9 milímetros, arma e drogas. O material seguia em uma Fiat Strada.
Segundo a PRF, a ocorrência ainda está em andamento na delegacia de Venda Nova do Imigrante. A polícia contou que tentou abordar o carro, mas o motorista, que ainda não teve o nome revelado, fugiu para estradas vicinais. Durante a fuga, o motorista jogou pela janela uma pistola 380.
Ao ser alcançado, o homem abandonou o veículo, correu para o mato, onde acabou preso pela PRF. No veículo foram encontradas cerca de 2500 munições de calibre 9mm e 600 de calibre 380. Dentro da picape havia também uma bolsa com 36 quilos de maconha e um rádio comunicador.
O veículo tem placa clonada. O Fiat Strada verdadeiro foi roubado em Curitiba. A PRF informou ainda que também apreendeu armas e munições em Realeza, Minas Gerais, por onde a BR 262 também passa. O carro abordado no Espírito Santo estava junto com o veículo apreendido em Minas Gerais.
 

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