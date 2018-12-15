Homem é detido na BR 262 com mais de 3 mil munições e drogas

Segundo a PRF, a ocorrência ainda está em andamento na delegacia de Venda Nova do Imigrante. A polícia contou que tentou abordar o carro, mas o motorista, que ainda não teve o nome revelado, fugiu para estradas vicinais. Durante a fuga, o motorista jogou pela janela uma pistola 380.

Ao ser alcançado, o homem abandonou o veículo, correu para o mato, onde acabou preso pela PRF. No veículo foram encontradas cerca de 2500 munições de calibre 9mm e 600 de calibre 380. Dentro da picape havia também uma bolsa com 36 quilos de maconha e um rádio comunicador.

O veículo tem placa clonada. O Fiat Strada verdadeiro foi roubado em Curitiba. A PRF informou ainda que também apreendeu armas e munições em Realeza, Minas Gerais, por onde a BR 262 também passa. O carro abordado no Espírito Santo estava junto com o veículo apreendido em Minas Gerais.