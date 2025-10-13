De Viana a Vitória

Homem é detido em Vitória após cair em golpe e furtar um carro em Viana

Um golpista pegou fotos do carro, que estava anunciado pelo valor de R$ 27 mil, e fez uma nova oferta por um preço bem menor, num outro perfil de uma rede social

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 22:12

Um homem foi detido em Santo Antônio, em Vitória, depois de furtar um carro em Vila Bethânia, em Viana, pouco depois de ter caído em um golpe na internet. O caso aconteceu nesta segunda-feira (13). Tudo começou quando ele viu um anúncio falso de um Fiat Palio sendo vendido a R$ 12 mil e pagou à vista pelo veículo. O que ele não sabia é que tudo era uma fraude.

Um golpista pegou fotos do carro, que estava anunciado pelo valor de R$ 27 mil, e fez uma nova oferta por um preço bem menor, num outro perfil de uma rede social.

Após receber informações sobre o local onde poderia retirar o Palio o comprador foi até o verdadeiro proprietário. Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o dono do veículo entregou as chaves após o interessado pedir para ver o carro.

Quando o dono explicou que não tinha feito a venda, o consumidor não aceitou e levou o automóvel, alegando que tinha pagado o valor pedido no anúncio.

O suspeito de furto passou por Viana e Cariacica até ser abordado em Santo Antônio, em Vitória, após passar pela Segunda Ponte. Com ajuda do Cerco Inteligente de Segurança, a Guarda Municipal foi alertada que havia sido registrado um caso de furto para o veículo. De acordo com a corporação, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional da Capital, onde o dono do veículo aguarda as providências legais para a devida devolução. A Polícia Civil foi demandada para mais informações. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.

Homem é detido em Vitória após cair em golpe e furtar um carro em Viana Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

Carro é recuperado pela Guarda Municipal de Vitória após ser furtado em Viana Crédito: Daniel Marçal

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta