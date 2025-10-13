Home
>
Polícia
>
Homem é detido em Vitória após cair em golpe e furtar um carro em Viana

Homem é detido em Vitória após cair em golpe e furtar um carro em Viana

Um golpista pegou fotos do carro, que estava anunciado pelo valor de R$ 27 mil, e fez uma nova oferta por um preço bem menor, num outro perfil de uma rede social

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 22:12

De posse das características do veículo, os guardas conseguiram abordar o condutor na região de Santo Antônio, em Vitória, nesta segunda-feira (13).

Um homem foi detido em Santo Antônio, em Vitória, depois de furtar um carro em Vila Bethânia, em Viana, pouco depois de ter caído em um golpe na internet. O caso aconteceu nesta segunda-feira (13). Tudo começou quando ele viu um anúncio falso de um Fiat Palio sendo vendido a R$ 12 mil e pagou à vista pelo veículo. O que ele não sabia é que tudo era uma fraude.

Recomendado para você

Um golpista pegou fotos do carro, que estava anunciado pelo valor de R$ 27 mil, e fez uma nova oferta por um preço bem menor, num outro perfil de uma rede social

Homem é detido em Vitória após cair em golpe e furtar um carro em Viana

Iracy Pereira de Souza foi agredida dentro de casa. Um homem de 24 anos confessou o crime e acabou sendo preso pela polícia

Idosa de 80 anos morre após ser espancada e ter rosto desfigurado no ES

Crime aconteceu na madrugada de domingo (12) na zona rural da cidade. Até o momento, nenhum suspeito foi detido pela polícia

Homem é morto após brigar em bar, bater carro e ser perseguido em Irupi

Um golpista pegou fotos do carro, que estava anunciado pelo valor de R$ 27 mil, e fez uma nova oferta por um preço bem menor, num outro perfil de uma rede social.

Após receber informações sobre o local onde poderia retirar o Palio o comprador foi até o verdadeiro proprietário. Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o dono do veículo entregou as chaves após o interessado pedir para ver o carro.

Quando o dono explicou que não tinha feito a venda, o consumidor não aceitou e levou o automóvel, alegando que tinha pagado o valor pedido no anúncio.

O suspeito de furto passou por Viana e Cariacica até ser abordado em Santo Antônio, em Vitória, após passar pela Segunda Ponte. Com ajuda do Cerco Inteligente de Segurança, a Guarda Municipal foi alertada que havia sido registrado um caso de furto para o veículo. De acordo com a corporação, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional da Capital, onde o dono do veículo aguarda as providências legais para a devida devolução. A Polícia Civil foi demandada para mais informações. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.

Homem é detido em Vitória após cair em golpe e furtar um carro em Viana
Homem é detido em Vitória após cair em golpe e furtar um carro em Viana Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
Carro é recuperado pela Guarda Municipal de Vitória após ser furtado em Viana
Carro é recuperado pela Guarda Municipal de Vitória após ser furtado em Viana Crédito: Daniel Marçal

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

guarda municipal

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais