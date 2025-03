Tráfico

Homem é detido duas vezes em menos de 24 horas com drogas em Vitória

Na segunda abordagem feita pela polícia, o suspeito estava com 22 pinos de cocaína mais R$ 80 em dinheiro

Suspeito passou por abordagem policial duas vezes em menos de um dia. (Divulgação)

Um homem de 52 anos foi detido duas vezes consecutivas em menos de 24 horas pela polícia após ser flagrado com drogas, em Vitória. A primeira vez em que foi levado para a Delegacia Regional da Capital, na noite sexta-feira (28), Osende Barbosa Gomes assinou um termo circunstanciado por posse de entorpecentes para consumo próprio, mas foi liberado após assumir o compromisso de comparecer à Justiça.

Já a segunda condução do suspeito à delegacia ocorreu na madrugada deste sábado (29). Dessa vez, o suspeito terminou sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. Foram encontrados com ele, de acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Militar (PMES), dinheiro e pinos de cocaína.

A polícia chegou ao suspeito após denúncia anônima informar que um homem com as mesmas características da pessoa presa no dia anterior estaria traficando em uma região próxima à Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Na segunda abordagem a Osende Barbosa Gomes foram encontrados com ele 22 pinos de cocaína e R$ 80,00 em espécie, o que motivou sua prisão.

