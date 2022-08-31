Homem é detido com várias réplicas de armas e até espada ninja no ES

Na residência, os militares encontraram várias armas para a prática de Airsoft, que são réplicas de armas reais. Ao todo, eram: uma tipo revólver de calibre 38, uma tipo submetralhadora UZI modificada, oito carregadores para Airsoft, três armas de pressão danificadas, cinco réplicas tipo Airsoft danificadas e uma arma de lançamento de dardos (tipo besta) danificada.