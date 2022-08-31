Homem é detido com várias réplicas de armas e até espada ninja no ES

Um homem de 44 anos foi detido, nesta terça-feira (30), com mais de 10 réplicas de armas dentro de casa no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari. Os policiais encontraram até besta (equipamento de lançamento de dardos) e espadas ninjas no local.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam fazendo um patrulhamento na região quando viram um homem portando uma arma de fogo. Ao perceber os policiais, ele correu até chegar em casa.
Na residência, os militares encontraram várias armas para a prática de Airsoft, que são réplicas de armas reais. Ao todo, eram: uma tipo revólver de calibre 38, uma tipo submetralhadora UZI modificada, oito carregadores para Airsoft, três armas de pressão danificadas, cinco réplicas tipo Airsoft danificadas e uma arma de lançamento de dardos (tipo besta) danificada.
Além disso, foi localizada uma arma em construção modificada para calibre .12, oito peças de manutenção de armas tipo coronhas e canos, uma espingarda de chumbinho, duas espadas ninja, uma maleta da marca Taurus para acondicionamento de arma, duas lunetas e uma serra standard usada.
O suspeito foi levado para a delegacia da região. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, para saber a autuação dele. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.