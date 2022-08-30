Arma e frascos de 'supermaconha' são apreendidos em prédio de Itapuã

Arma e drogas apreendidas por militares no imóvel abandonado Crédito: Divulgação | Polícia Militar

De acordo com a corporação, os militares foram até o local após receberem informações de que um homem armado estaria vendendo drogas no segundo andar do prédio.

Os policiais fizeram um cerco no imóvel e conseguiram ver um homem correndo para os fundos do prédio, deixando a pistola no chão de um quarto. Ele conseguiu escapar, pulando pela janela, e não foi localizado.

Ao entrarem no apartamento, os militares encontraram uma pistola calibre de 9mm, três carregadores de pistola de calibre 9mm, 61 munições, um tablete de maconha, 14 buchas da mesma droga, duas unidades pequenas de maconha, 30 frascos com skank e uma balança de precisão.