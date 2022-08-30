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Vila Velha

Arma e frascos de 'supermaconha' são apreendidos em prédio de Itapuã

Segundo a Polícia Militar, 30 frascos da droga também conhecida como 'skank' foram localizados no imóvel
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 ago 2022 às 17:06

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 17:06

Arma e frascos de skanki apreendidos em imóvel em Itapuã, Vila Velha
Arma e drogas apreendidas por militares no imóvel abandonado Crédito: Divulgação | Polícia Militar
A Polícia Militar apreendeu 30 frascos de skank (droga também conhecida como supermaconha), pistola e munições dentro de um prédio abandonado no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (29).
De acordo com a corporação, os militares foram até o local após receberem informações de que um homem armado estaria vendendo drogas no segundo andar do prédio.
Os policiais fizeram um cerco no imóvel e conseguiram ver um homem correndo para os fundos do prédio, deixando a pistola no chão de um quarto. Ele conseguiu escapar, pulando pela janela, e não foi localizado.
Ao entrarem no apartamento, os militares encontraram uma pistola calibre de 9mm, três carregadores de pistola de calibre 9mm, 61 munições, um tablete de maconha, 14 buchas da mesma droga, duas unidades pequenas de maconha, 30 frascos com skank e uma balança de precisão.
Todo o material foi entregue na 2ª Delegacia Regional.

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