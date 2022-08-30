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Arábica

Sacas de café furtadas em MG avaliadas em R$ 150 mil são recuperadas no ES

Produtor rural de Mutum (MG) teve 180 sacas de café arábica furtadas e 120 delas foram recuperadas no interior de Iúna. Um homem foi preso pelo crime de receptação qualificada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 ago 2022 às 14:10

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 14:10

Café arábica furtado em Minas Gerais é recuperado no ES
Café arábica furtado em Minas Gerais foi recuperado em Iúna, na região do Caparaó no ES Crédito: Divulgação | PMES
Um produtor rural de Mutum, em Minas Gerais, teve 180 sacas de café arábica furtadas de sua propriedade na madrugada desta segunda-feira (29). Na noite do mesmo dia, a Polícia Militar do Espírito Santo, em apoio à PM mineira, conseguiu recuperar, 120 sacas do produto – avaliadas em cerca de R$ 151 mil – e um suspeito foi preso.
O produtor rural de 65 anos contou à reportagem de A Gazeta que, na manhã desta segunda-feira, foi até a propriedade e descobriu o crime. Além do café, ferramentas agrícolas - avaliadas em R$ 250 mil - foram levadas. Segundo ele, os criminosos deixaram vestígios de grãos pela estrada e câmeras de segurança de propriedades vizinhas flagraram quatro carros transportando as sacas de café.
"Eu produzo café há 30 anos e nunca passei por algo assim antes. Logo liguei para a polícia e agiram rápido"
X. - Produtor rural de 65 anos, vítima do furto

RECUPERAÇÃO DA CARGA

Segundo a Polícia Militar, o furto aconteceu em Córrego Jatai, zona rural de Mutum, em Minas Gerais. Policiais realizaram patrulhamento em busca de pessoas suspeitas de furtos e roubos na região do Caparaó e, na propriedade rural de um dos suspeitos, em Iúna, foi encontrada uma grande quantidade de café ensacada, com vários tipos de sacos diferentes.
Os trabalhadores que estavam no local não souberam explicar a origem, mas a vítima confirmou ser o produto furtado em sua propriedade. O suspeito, dono do local, não foi encontrado.
Em outra propriedade em Iúna, um dos carros usados no furto foi localizado com um motorista ao volante. Ao ver a polícia, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Outra caminhonete encontrada no município estava com equipamentos utilizados para arrombamentos e cortes de cadeados. Nos dois carros, segundo a polícia, havia resquícios de grãos de café. Um caminhão identificado no furto também foi localizado. 
Os veículos foram apreendidos e encaminhados ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES)  e ficaram à disposição da autoridade policial. O homem detido foi encaminhado à Delegacia de Venda Nova do Imigrante.
Segundo a Polícia Civil, o homem de 39 anos foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada e encaminhado ao Sistema Prisional.

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