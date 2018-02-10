Homem é detido com três litros de loló em ônibus de excursão

Excursão de carnaval saiu de Vitória e ia para Regência, em Linhares Crédito: Divulgação / PMES

Um homem de 21 anos foi preso na noite desta sexta-feira (9) com três litros de loló, 22 buchas de maconha, haxixe e material para embalo de droga. Ele estava dentro de um ônibus de excursão com destino a Regência, em Linhares.

Policiais militares do 1º Batalhão e da Força Tática, com o auxílio da Companhia Especializada de Operações com Cães (Ceoc), abordaram o ônibus próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, na Serra, após uma denúncia anônima.