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Carnaval

Homem é detido com três litros de loló em ônibus de excursão

Ele estava em um coletivo alugado para uma excursão de carnaval
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 01:49

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 01:49

Excursão de carnaval saiu de Vitória e ia para Regência, em Linhares Crédito: Divulgação / PMES
Um homem de 21 anos foi preso na noite desta sexta-feira (9) com três litros de loló, 22 buchas de maconha, haxixe e material para embalo de droga. Ele estava dentro de um ônibus de excursão com destino a Regência, em Linhares. 
Policiais militares do 1º Batalhão e da Força Tática, com o auxílio da Companhia Especializada de Operações com Cães (Ceoc), abordaram o ônibus próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, na Serra, após uma denúncia anônima. 
O ônibus saiu do bairro São Benedito, em Vitória, e levaria os passageiros para passar o carnaval em Regência. Na abordagem, a polícia constatou ainda que o passageiro que estava com as drogas tinha mandado de prisão em aberto. A ocorrência será encaminhada à Delegacia Regional da Serra.

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