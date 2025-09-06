2ª vez em 6 meses

Homem é detido após dar cabeçada em vidraça de loja em Vila Velha

Ele confessou que estava sob efeito de drogas e já tinha histórico de agressões semelhantes; policiais precisaram contê-lo no local

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 20:09

Um homem de 30 anos foi detido, neste sábado (6), após dar uma cabeçada na vidraça de uma loja em um shopping localizado no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.

Na delegacia, militares descobriram que o homem já havia sido preso por fazer o mesmo em abril deste ano, quando se jogou contra a porta de vidro de uma padaria.

“Os alunos do estágio supervisionado foram até o local, acalmaram os ânimos, contiveram esse rapaz. Foi preciso contê-lo, estava muito alterado”, disse Salvador, soldado da PM.

O impacto foi suficiente para trincar o vidro da loja, que é produzido com material mais resistente, mas ele não sofreu ferimentos aparentes, diferentemente do episódio registrado em abril.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o homem tem passagens pela polícia desde 2013 por roubo e homicídio. Ele confessou estar sob efeito de drogas no momento do incidente.

“Apresentava falas desconexas, inclusive confessou, depois de calmo, que teria utilizado entorpecentes. É uma coisa inusitada, acontecer a mesma coisa, com o mesmo individuo, na mesma circunstância”, relatou o soldado Salvador.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vila Velha e, somente após a conclusão das oitivas da ocorrência, é que haverá informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.

Caso em abril

Em abril deste ano, o mesmo homem quebrou a porta de vidro de uma padaria localizada na Praia de Itaparica, em Vila Velha, e gerou uma correria (veja vídeo) no estabelecimento. Segundo o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar, o suspeito afirmou que, momentos antes, teria usado drogas e ingerido bebidas alcoólicas.

Uma funcionária da padaria contou que, antes de ele invadir o local, ela observou que o suspeito estava tendo atitudes suspeitas próximo ao comércio. Alguns minutos depois, a mulher viu quando o homem estava correndo em direção à loja. Assustada, ela fechou a porta.

Na ocasião, o suspeito acabou com um ferimento e foi levado a um hospital, onde foi constatado que ele teve um surto pelo uso de drogas. Após ter alta médica, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Na unidade, assinou um Termo Circunstanciado por dano ao patrimônio e foi liberado.

* Com informações de André Afonso, da TV Gazeta.

