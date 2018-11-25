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Santo Antônio

Homem é detido após ex-mulher acionar o botão do pânico em Vitória

O homem tentou matar a ex-mulher em Santo Antônio, Vitória, na noite deste sábado (24)

Publicado em 25 de Novembro de 2018 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2018 às 14:42
Mulheres com medida protetiva podem acionar Botão do Pânico quando se sentirem ameaçadas Crédito: G1
Um homem foi detido após tentar matar a ex-mulher na noite deste sábado (24), em Santo Antônio, Vitória. A detenção aconteceu após a vítima, que tem medida protetiva, acionar o botão do pânico. Agentes da Guarda Municipal se preparavam para iniciar a ronda quando a Patrulha Maria da Penha recebeu o sinal de alerta. 
Após receberem informações via GPS, quatro viaturas da Guarda Comunitária se deslocaram para o bairro. No local, encontraram a mulher, que estava machucada. A vítima embarcou em uma das viaturas em busca do acusado, que foi visto em um beco da região. Uma segunda viatura da Guarda Municipal reforçou a ação para deter o suspeito. Durante a perseguição, moradores informaram que o homem estava escondido em um quintal.
Homem é detido após ex-mulher acionar o botão do pânico em Vitória
O dono da casa, que não foi identificado, autorizou a entrada da equipe da Guarda Municipal, apontando o local onde o agressor estava. Os agentes o localizaram e detiveram o acusado, que foi conduzido ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), no bairro Ilha de Santa Maria, também em Vitória.
EQUIPAMENTO
Segundo a informações da Prefeitura de Vitória, esta foi a quarta vez que o botão do pânico foi acionado  este ano. Desde abril de 2013, quando o sistema entrou em vigor, foram 50 acionamentos. O equipamento é distribuído para mulheres que estão sob medida protetiva na 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica de Vitória e pode ser acionado caso o agressor não mantenha a distância mínima garantida pela Lei Maria da Penha.
Com o aparelho, as mulheres podem acioná-lo toda vez que se sentirem ameaçadas pelo agressor. O botão do pânico também dispara informações para a Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom), com a localização exata da vítima, para que um carro da Patrulha Maria da Penha seja enviado imediatamente ao local.
Ao disparar o alarme, os agentes da Guarda Municipal recebem a localização da vítima via GPS.

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