Homem é detido após ex-esposa acionar botão do pânico em Vitória

A mulher e acionou o botão do pânico após o ex tentar invadir a sua casa, em Vitória. A Guarda foi acionada e prendeu o homem em oito minutos Crédito: Fernando Madeira

Um homem, de 53 anos, foi detido na tarde deste domingo (8) após a ex-esposa  uma porteira de 45 anos  acionar o botão do pânico em Vitória. Ele teria tentado invadir a casa onde a vítima mora.

O nome do homem não vai ser revelado para que a vítima seja preservada. O tempo entre o acionamento do botão e a prisão do suspeito foi de oito minutos, segundo a Guarda Municipal.

De acordo com o chefe de equipe da Guarda, Fábio Júnior Callegari, por volta das 16 horas, o homem chegou até a residência e tentou arrombar o local. Ao ver a guarnição, ele ainda tentou fugir.

"Ao escutar o barulho da sirene, ele saiu da casa. Uma viatura fez o contato com a vítima, que passou a as características dele, e uma outra viatura o prendeu", conta ele, detalhando o histórico do acusado.

"Ele é agressivo. Dizem que ele ingere bebida alcoólica e fica agressivo. Com receio dele fazer algo pior, ela acionou o botão", contou.

Em entrevista ao Gazeta Online, a vítima contou que foi casada com o acusado por 25 anos e se separou há um ano. Ela afirmou que não foi a primeira vez que precisou usar o botão do pânico.

"Ele tentou invadir minha casa, me ameaçou, quebrou os relógios de energia. Se a guarda não chega, ele teria invadido, realmente, a minha casa", contou.

No momento do crime, a mulher estava em casa com os filhos. Segundo ela, o suspeito nunca obedeceu a decisão da Justiça, de manter a distância de 300 metros da vítima.

"Ele faz pouco caso da medida protetiva. Ele não cumpre, não é a primeira vez. Quando vou trabalhar, ele fica me vigiando. Ele já me deu uma carreira em um dia que estava indo para o trabalho. Tive que voltar correndo para casa".