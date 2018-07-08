Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Proteção

Homem é detido após ex-esposa acionar botão do pânico em Vitória

O acusado teria tentado invadir a casa onde a mulher mora com os filhos

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 20:20
A mulher e acionou o botão do pânico após o ex tentar invadir a sua casa, em Vitória. A Guarda foi acionada e prendeu o homem em oito minutos Crédito: Fernando Madeira
Um homem, de 53 anos, foi detido na tarde deste domingo (8) após a ex-esposa  uma porteira de 45 anos  acionar o botão do pânico em Vitória. Ele teria tentado invadir a casa onde a vítima mora.
O nome do homem não vai ser revelado para que a vítima seja preservada. O tempo entre o acionamento do botão e a prisão do suspeito foi de oito minutos, segundo a Guarda Municipal. 
De acordo com o chefe de equipe da Guarda, Fábio Júnior Callegari, por volta das 16 horas, o homem chegou até a residência e tentou arrombar o local. Ao ver a guarnição, ele ainda tentou fugir.
"Ao escutar o barulho da sirene, ele saiu da casa. Uma viatura fez o contato com a vítima, que passou a as características dele, e uma outra viatura o prendeu", conta ele, detalhando o histórico do acusado.
"Ele é agressivo. Dizem que ele ingere bebida alcoólica e fica agressivo. Com receio dele fazer algo pior, ela acionou o botão", contou.
Em entrevista ao Gazeta Online, a vítima contou que foi casada com o acusado por 25 anos e se separou há um ano. Ela afirmou que não foi a primeira vez que precisou usar o botão do pânico.
"Ele tentou invadir minha casa, me ameaçou, quebrou os relógios de energia. Se a guarda não chega, ele teria invadido, realmente, a minha casa", contou.
No momento do crime, a mulher estava em casa com os filhos. Segundo ela, o suspeito nunca obedeceu a decisão da Justiça, de manter a distância de 300 metros da vítima.
"Ele faz pouco caso da medida protetiva. Ele não cumpre, não é a primeira vez. Quando vou trabalhar, ele fica me vigiando. Ele já me deu uma carreira em um dia que estava indo para o trabalho. Tive que voltar correndo para casa".
O homem foi detido e encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher, em Vitória. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados