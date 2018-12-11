Homem é detido após assaltar ônibus na Serra

3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras Crédito: Google

Transcol na noite desta segunda-feira (10), por volta das 20h30. A tentativa de assalto aconteceu na BR 101, na Serra, em um ponto próximo à entrada do bairro Val Paraíso. Um homem foi detido após tentar assaltar umna noite desta segunda-feira (10), por volta das 20h30. A tentativa de assalto aconteceu na BR 101, na, em um ponto próximo à entrada do bairro Val Paraíso.

De acordo com o motorista da linha 505 (Terminal de Laranjeiras/Terminal de Itacibá), Alan Kardec, o rapaz deu sinal em um ponto de ônibus próximo a um supermercado da região, entrou no coletivo e logo anunciou o assalto. No momento do crime, havia pelo menos quinze passageiros no ônibus.

"Ele já entrou apontando a arma para a gente e falando para entregarmos os celulares", contou o motorista. De acordo com Alan, foi possível perceber que o suspeito usava um simulacro de arma de fogo.

Ao perceber que a arma era falsa, o motorista parou o coletivo e foi atrás do acusado, que fugiu correndo. Um outro motorista de um coletivo que passava no momento do crime também correu atrás do suspeito, que foi detido.

Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra. Nenhum pertence foi levado pelo assaltante. Os passageiros embarcaram em um outro ônibus e seguiram viagem. foi acionada e esteve no local. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra. Nenhum pertence foi levado pelo assaltante. Os passageiros embarcaram em um outro ônibus e seguiram viagem.

ASSALTOS

À reportagem, Alan contou que trabalha há oito anos como motorista e que a mesma linha já foi assaltada outras três vezes. Ele alegou que só reagiu ao assalto desta vez porque percebeu que a arma era falsa. "Tem muita gente que não reage, e é o certo. Mas eu vi que ele estava sozinho e com um simulacro, aí eu resolvi reagir", contou.