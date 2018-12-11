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Crime

Homem é detido após assaltar ônibus na Serra

Ao perceber que o suspeito usava uma arma falsa, o motorista foi atrás do acusado e o deteve; ele foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 01:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 01:16
3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras Crédito: Google
Um homem foi detido após tentar assaltar um Transcol na noite desta segunda-feira (10), por volta das 20h30. A tentativa de assalto aconteceu na BR 101, na Serra, em um ponto próximo à entrada do bairro Val Paraíso. 
De acordo com o motorista da linha 505 (Terminal de Laranjeiras/Terminal de Itacibá), Alan Kardec, o rapaz deu sinal em um ponto de ônibus próximo a um supermercado da região, entrou no coletivo e logo anunciou o assalto. No momento do crime, havia pelo menos quinze passageiros no ônibus.
"Ele já entrou apontando a arma para a gente e falando para entregarmos os celulares", contou o motorista. De acordo com Alan, foi possível perceber que o suspeito usava um simulacro de arma de fogo.
Ao perceber que a arma era falsa, o motorista parou o coletivo e foi atrás do acusado, que fugiu correndo. Um outro motorista de um coletivo que passava no momento do crime também correu atrás do suspeito, que foi detido. 
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra. Nenhum pertence foi levado pelo assaltante. Os passageiros embarcaram em um outro ônibus e seguiram viagem.
ASSALTOS
À reportagem, Alan contou que trabalha há oito anos como motorista e que a mesma linha já foi assaltada outras três vezes. Ele alegou que só reagiu ao assalto desta vez porque percebeu que a arma era falsa. "Tem muita gente que não reage, e é o certo. Mas eu vi que ele estava sozinho e com um simulacro, aí eu resolvi reagir", contou. 

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