Homem é detido acusado de agredir e ameaçar ex-mulher em Vitória

Um homem foi detido após ameaçar a ex-mulher na frente de agentes de Proteção Comunitária na tarde desta segunda-feira (26), no bairro República, em Vitória. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal de Vitória, contra o suspeito havia uma medida protetiva. A vítima contou que sofre agressões há dois anos e, segundo o inspetor Prevedello, o homem já foi conduzido três vezes pelo mesmo motivo à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde a ocorrência foi entregue.
Em nota, a Prefeitura de Vitória (PMV) informou que o homem detido agrediu a vítima no local onde ela trabalha e também tentou ir até a casa onde eles moravam, no bairro Jabour, para atear fogo nas roupas e outros pertences dela. "Os agentes presenciaram várias ameaças dele à mulher, inclusive de morte. Disse que quando saísse da prisão, iria agredi-la e matá-la", contou o inspetor Prevedello.
O detido e a ocorrência foram encaminhadas à Polícia Civil. A vítima foi levada para prestar esclarecimentos na Deam.
A PMV informou ainda que oferece atenção e acolhimento para vítimas de violência. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência presta o serviço na Casa do Cidadão, em Itararé.
Demandada, a Polícia Civil afirmou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (Pem). "Somente após a finalização das oitivas da ocorrência serão repassadas informações do procedimento que será adotado pela delegada plantonista".