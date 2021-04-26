Homem é detido acusado de agredir e ameaçar ex-mulher em Vitória

Um homem foi detido após ameaçar a ex-mulher na frente de agentes de Proteção Comunitária na tarde desta segunda-feira (26), no bairro República, em Vitória. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal de Vitória, contra o suspeito havia uma medida protetiva. A vítima contou que sofre agressões há dois anos e, segundo o inspetor Prevedello, o homem já foi conduzido três vezes pelo mesmo motivo à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde a ocorrência foi entregue.