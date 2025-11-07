16 anos de prisão

Homem é condenado por deixar mototaxista paraplégico ao tentar matar enfermeiro no ES

Lucas Pacheco Correia, de 27 anos, baleou um mototaxista e o enfermeiro, que estava na garupa da moto, em busca de vingança pela filha que morreu em hospital de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 10:23

Mototaxista e passageiro são baleados em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem de 27 anos, acusado de balear um mototaxista de 30 anos e um enfermeiro, de 31, que estava na garupa da moto, em julho de 2024, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de homicídio triplamente qualificado e lesão corporal gravíssima em julgamento na noite de quinta-feira (6). Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Lucas Pacheco Correia cometeu o ataque em busca de vingança pela filha dele, de um ano e dois meses, que morreu após ser internada no Hospital Infantil Francisco de Assis, no município, onde o profissional da saúde trabalhava.

Lucas estava preso desde julho do ano passado e vai cumprir a pena em regime inicialmente fechado. Durante o julgamento, o réu alegou negligência por parte das equipes médicas e disse o enfermeiro que estava na moto havia feito um mau atendimento, por isso ele atirou contra o profissional, atingindo também o condutor da moto. O ataque deixou o mototaxista Maicon Patussi Garcia paraplégico. A vítima contou à reportagem de A Gazeta, na ocasião, que quando foi baleada achou que se tratava de um assalto.

A defesa de Lucas Pacheco informou que o conselho de sentença reconheceu parcialmente suas teses, entendendo que houve lesão corporal e o júri reconheceu a tentativa de homicídio em relação a uma das vítimas. Segundo os advogados Vanderson Leocadio, Luiz Carlos Oliveira, Jefferson Sudré e Thiago Flegler, a decisão demonstra equilíbrio, mas eles consideram que a pena aplicada foi desproporcional por não refletir as circunstâncias pessoais do acusado, que vivia um momento de dor e abalo emocional pela perda recente da filha. Diante disso, eles vão recorrer em busca de revisão da pena.

Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta