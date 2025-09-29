Crime foi em 2016

Homem é condenado a 27 anos de prisão por matar vereador em Piúma

Julgamento de Jairo Esteves da Silva aconteceu na última quarta-feira (24), segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES)

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:05

Jackson Pereira, que era vereador de Piúma, foi assassinado a facadas em 2016 Crédito: Arquivo pessoal

O homem acusado de matar Jackson Pereira, na época vereador de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi condenado a 27 anos de prisão. O crime aconteceu em janeiro de 2016. A sentença foi divulgada nesta segunda-feira (29) pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), mas o julgamento ocorreu na última quarta-feira (24). Inicialmente, Jairo Esteves da Silva, de 55 anos, irá cumprir pena em regime fechado.

O réu foi condenado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Relembre o caso

O crime ocorreu na madrugada de 25 de janeiro de 2016 na Avenida Beira Mar, em Piúma, quando o vereador Jackson Pereira, de 57 anos, estava retornando de uma feira cultural realizada na Praça Dona Carmem. Ele foi surpreendido e esfaqueado várias vezes nas costas por Jairo Esteves da Silva, na época com 46 anos, que foi detido logo depois por um policial militar de folga.

O vereador foi socorrido e ficou internado por três dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de 28 de janeiro. Na época, o jornal Notícia Agora apurou que a motivação do crime seria o ciúmes de Jairo de sua ex-companheira, que tinha uma relação de amizade com Jackson. O crime chocou familiares e amigos do parlamentar, que disseram que ele era conhecido por ser uma pessoa tranquila.

